Наталья Непряева: "Это наш общий провал с Белоруковой"

Наталья Непряева прокомментировала результаты командного спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. В женской гонке Непряева в паре с Юлией Белоруковой заняли обидное четвертое место.
– Сегодня у меня было относительно хорошее самочувствие. Ощущала себя достаточно уверенно, но не получилось. Но чего-то не хватило. Сейчас придется эту гонку забыть, и настаиваться на следующие старты. Впереди еще много гонок. Например, большая эстафета, в которой у нас высокие шансы. Конечно, очень обидно, но, что поделаешь, это спорт.
– Кто принимал решение по поводу вашей расстановки по этапам?
– Со мной это никто не обсуждал. Просто поставили меня перед фактом.
– Ваши лыжи нормально работали?
– Нет, мне не очень понравилось скольжение в финале. Казалось, что соперницы быстрее на спусках. Но что теперь говорить...
– У Юлии была такая же проблема?
– Да.
– Успели с ней переговорить после финиша?
– Нет, Юля очень сильно расстроилась. И я тоже, конечно же. Это наш с ней общий провал.
– Вчерашний скиатлон мог сказаться на вашем самочувствии.
– Не думаю. (Владимир Иванов)