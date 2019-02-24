Наталья Непряева: "Это наш общий провал с Белоруковой"

Наталья Непряева прокомментировала результаты командного спринта на чемпионате мира в австрийском Зефельде. В женской гонке Непряева в паре с Юлией Белоруковой заняли обидное четвертое место.

– Сегодня у меня было относительно хорошее самочувствие. Ощущала себя достаточно уверенно, но не получилось. Но чего-то не хватило. Сейчас придется эту гонку забыть, и настаиваться на следующие старты. Впереди еще много гонок. Например, большая эстафета, в которой у нас высокие шансы. Конечно, очень обидно, но, что поделаешь, это спорт.

– Кто принимал решение по поводу вашей расстановки по этапам?

– Со мной это никто не обсуждал. Просто поставили меня перед фактом.

– Ваши лыжи нормально работали?

– Нет, мне не очень понравилось скольжение в финале. Казалось, что соперницы быстрее на спусках. Но что теперь говорить...

– У Юлии была такая же проблема?

– Да.

– Успели с ней переговорить после финиша?

– Нет, Юля очень сильно расстроилась. И я тоже, конечно же. Это наш с ней общий провал.

– Вчерашний скиатлон мог сказаться на вашем самочувствии.

– Не думаю. (Владимир Иванов)