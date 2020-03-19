Наталья Непряева: «Чтобы обыграть Йохауг, мне надо тренироваться еще больше»
Российская лыжница Наталья Непряева в интервью «СЭ» рассказала, что ей нужно, чтобы победить норвежку Терезу Йохауг.
— Юрий Бородавко, ваш тренер, говорил: «Трудно сказать, когда Непряева обыграет Йохауг, но такая цель поставлена».
— Все возможно. Но, чтобы ее обыграть, мне нужно тренироваться еще больше и быть быстрее. Я буду делать со своей стороны все, что в моих силах.
— В кулуарах и так говорят, что вы делаете какие-то запредельные тренировочные объемы.
— А всегда есть куда и в чем прибавлять. Мне — особенно. У меня сейчас вообще нет компонента, которым можно было бы быть довольной и не стремиться его усовершенствовать. (Владимир Иванов)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/skiing/reviews/itogi-sezona-v-lyzhnyh-gonkah-intervyu-natali-nepryaevoy-1654265/