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Лыжные гонки

25 августа 2025, 09:10

Матвеева: «Маркус Крамер планирует мини-тур по России»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева рассказала «СЭ» о том, какие фишки экс-тренера сборной России Маркуса Крамера она применяет в своей работе.

— Вы впервые съездили на сборы. Насколько дети сейчас другие, если сравнивать с вашим детско-юношеским опытом?

— Раньше же у нас не было телефонов, компьютеров. Помню, как мы ходили на почту письма писать. Сейчас главное — заинтересовать и занять детей на весь день. При этом нужно, чтобы они немножко проявляли самостоятельность. Например, на зарядки я их не будила. Если проштрафились — наказание. Если сказала, что выход на тренировку в 10.00, то надо быть в 10.00, а не в 10.01 или в 10 часов 30 секунд. Придите за две минуты, за три. Это, наверное, у меня появилось благодаря Маркусу Крамеру. Был у нас такой опыт, когда два спортсмена вышли не в 09.15, а в 09.16. В итоге автобус уехал без них.

— У меня как раз был вопрос, применяете ли вы фишки Маркуса в своей работе?

— Да-да, и что касается времени, и что касается выполнения плана. Говорю спортсменам, что нужно постоянно думать. Если, например, у вас тренировка полтора часа, то вы сами решаете, сколько покататься. Если чувствуете, что устали совсем, то можно 1 час 10 минут. Если чувствуете, что силы еще есть, то можно и 1 час 40 минут. Это все от Маркуса.

— Давно с ним встречались?

— Когда он из команды ушел, мы не виделись. Но перезваниваемся. На день рождения нужно обязательно позвонить. Он меня тоже поздравлял в мае. Сказал, что очень по нам соскучился и что хочет с женой Кристиной прилететь в Россию — в Москву, в Питер, в Екатеринбург, встретиться со всеми, кого тренировал, сделать такой мини-тур, — сказала Матвеева «СЭ».

Наталья Матвеева.«Норвежцы не могут про нас хорошо высказываться, потому что зависимы от спонсоров». Интервью Натальи Матвеевой
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Наталья Матвеева
Маркус Крамер
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