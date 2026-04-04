Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

Баранова-Масалкина: «К сожалению, ковид «сломал» многих в нашем виде спорта, особенно детей»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по лыжным гонкам Наталья Баранова-Масалкина в разговоре с «СЭ» рассказала, как пандемия повлияла на развитие лыжных гонок.

— Как в Томске развиваются лыжные гонки?

— Лыжные гонки в Томске — тоже один из приоритетных зимних видов спорта. У нас есть свои соревнования, в том числе Томский марафон, который мы провели в начале марта. Приезжали спортсмены из других регионов. По массовости у нас, конечно, гораздо меньше участников, чем на Югорском марафоне. Добраться до Томска не так просто логистически.

— Вашу старшую дочь Алену Баранову мы прекрасно знаем и видим на Кубке России. А младшая, Олеся, в лыжные гонки не пошла?

— Она студентка второго курса Томского государственного университета. Занимается журналистикой. Олеся занималась лыжными гонками. Ей не хватило до первого разряда буквально одной секунды. Потом у нас случился ковид, который ее «сломал». К сожалению, он «сломал» многих в нашем виде спорта, особенно детей. Когда не разрешали заниматься, ребята из разных видов спорта решили закончить. На нас тоже он сказался, — сказала Баранова-Масалкина «СЭ».

Наталья Баранова-Масалкина и&nbsp;Елена Вяльбе.«Какой тренер Вяльбе? Уровень наших спортсменов говорит сам за себя». Мнение олимпийской чемпионки
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Алена Баранова
Читайте также
Волкановски допустил скорое завершение карьеры: «Еще десять боев проводить не хочу»
Сидибе мог оскорбить маму Соболева, которой уже нет в живых. Из-за чего чуть не подрались игроки «Зенита» и «Ахмата» и причем тут комментаторы «Матч ТВ»
Роналду «сурово» наказали за отъезд из сборной. Форвард заплатит 255 евро — и сможет вернуться уже в ноябре
Популярное видео
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
СКА отправил Игоря Ларионова в отставку
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
РПЛ: видео всех голов 11-го тура 18 октября
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Шинник»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Челябинск»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Разин окончательно уволен
Разин окончательно уволен
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Волга»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
Ничья «Локо» и «Краснодара», «Факел» обыграл «Крылья»: видео
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ленинградец»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Торпедо»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 14-й тур, видеообзор матча
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
Голкипер для Уфы. Серьезные проблемы СКА
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лех» — «Байер»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
«Лион» — «Кристал Пэлас»: Лига Европы, 2-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Олимпийская чемпионка Баранова-Масалкина оценила вклад Вяльбе в лыжные гонки

Баранова-Масалкина — о недопуске дочери Алены до международных стартов: «Здесь мы бессильны»
Новости
RSS RSS
Все новости