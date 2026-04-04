Баранова-Масалкина: «К сожалению, ковид «сломал» многих в нашем виде спорта, особенно детей»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по лыжным гонкам Наталья Баранова-Масалкина в разговоре с «СЭ» рассказала, как пандемия повлияла на развитие лыжных гонок.

— Как в Томске развиваются лыжные гонки?

— Лыжные гонки в Томске — тоже один из приоритетных зимних видов спорта. У нас есть свои соревнования, в том числе Томский марафон, который мы провели в начале марта. Приезжали спортсмены из других регионов. По массовости у нас, конечно, гораздо меньше участников, чем на Югорском марафоне. Добраться до Томска не так просто логистически.

— Вашу старшую дочь Алену Баранову мы прекрасно знаем и видим на Кубке России. А младшая, Олеся, в лыжные гонки не пошла?

— Она студентка второго курса Томского государственного университета. Занимается журналистикой. Олеся занималась лыжными гонками. Ей не хватило до первого разряда буквально одной секунды. Потом у нас случился ковид, который ее «сломал». К сожалению, он «сломал» многих в нашем виде спорта, особенно детей. Когда не разрешали заниматься, ребята из разных видов спорта решили закончить. На нас тоже он сказался, — сказала Баранова-Масалкина «СЭ».