Баранова-Масалкина — о недопуске дочери Алены до международных стартов: «Здесь мы бессильны»

Олимпийская чемпионка Турина-2006 по лыжным гонкам Наталья Баранова-Масалкина рассказала «СЭ» о своих переживаниях по поводу недопуска дочери Алены Барановой на международные соревнования.

— Алена является одной из сильнейших спринтерш России. Если бы у нас на Олимпиаде сейчас была бы такая же большая квота, как раньше, то наверняка она попала бы в сборную на Игры. Как вы, глядя на дочь, воспринимаете это отстранение? Переживаете, что годы идут, а международных гонок нет?

— Если честно, здесь мы бессильны. Конечно, они переживают. Им хочется бороться, пробовать себя на высоком уровне. Но мы ничего сделать не можем. Они тренируются, отдаются и надеются, что вот-вот нас допустят. Нас уже допустили. Верим, что на следующий год квота расширится и спортсмены, которые будут показывать хороший результат, попадут на Кубок и чемпионат мира.

— Верите, что дочь сможет покорить ваши достижения в лыжных гонках?

— Я буду на это надеяться, что у нее получится реализовать себя. Это, наверное, главное. Дальше — как будет, — сказала Баранова-Масалкина «СЭ».