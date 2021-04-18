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На соревнованиях лыжников на Камчатке погиб спортсмен

13:22

На соревнованиях лыжников на Камчатке погиб спортсмен. На большой скорости он врезался в дерево, сообщает Telegram-канал Baza.

56-летний мужчина из Краснодара участвовал во Всероссийском Авачинском марафоне. На одном участке трассы лыжники выезжали из поворота на огромной скорости, многие не удержались на ногах. Погибший не вписался в поворот и неудачно ударился головой о дерево.

Дополнительная информация:

https://t.me/bazabazon/6626

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