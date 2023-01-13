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Сегодня, 14:06

На Кубке России в раздельной гонке вручили четыре медали. Судья объяснил, почему

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Главный судья раздельной гонки на этапе Кубка России в Сыктывкаре Сергей Сагайдак пояснил «СЭ», почему на 15-километровке у мужчин буду вручены две бронзовые медали Алексею Шемякину и Илье Порошкину. Они показали равное время, проиграв Большунову 47,9 секунды, но зачастую спортсменов в таких ситуациях расставляют по дополнительным показателям.

— При равном времени замеряют десятые, даже тысячные, смотрят, кто как стартовал. В некоторых спорных ситуациях сравнивают рейтинговые очки. Но в данном случае замерили — десятые, тысячные одинаковые. Поэтому приняли такое решение, — сказал Сагайдак «СЭ».

По стадиону также объявили, что у спортсменов «равное до миллисекунд время».

Выиграл гонку Александр Большунов, вторым стал Артем Мальцев.

Александр Большунов
Артем Мальцев
Илья Порошкин
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