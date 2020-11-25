На этап Кубка мира в Лиллехаммере пустят только норвежцев

Норвежская лыжная ассоциация объявила, что этап Кубка мира в Лиллехаммере, намеченный на 4-6 декабря, все же состоится, но в формате национальных соревнований.

Ранее старты, которые должны были пройти через неделю после первого этапа Кубка в финской Руке, были отменены из-за коронавируса, что создало всем участникам соревнований серьезные проблемы в плане логистики и поддержания формы. Теперь выяснилось, что Лиллехаммер все же готов принять лыжников, но только норвежских, включая тех, кто прибудет из Руки. Для иностранцев соревнования 4-6 декабря будут закрыты, сообщает NRK. Результаты стартов в Лиллехаммере не пойдут в зачет Кубка мира.