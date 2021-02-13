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Мужская сборная России на юношеском ЧМ уступила бронзу на фотофинише итальянцам

13:05

Мужская сборная России на юношеском чемпионате мира заняла четвертое место в эстафете.

Россияне боролись за бронзу, упустив победу итальянцам на фотофинише. Первое место завоевала сборная Норвегии, вторую строчку заняли финны.

В составе сборной России участвовали Виктор Жуль, Александр Ившин, Никита Родионов и Сергей Волков.

Ранее женская национальная команда заняла второе место.

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