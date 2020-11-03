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«Мне казалось, что это первоапрельская шутка». Легков — об эмоциях после обвинения в допинге

16:40
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Олимпийский чемпион Александр Легков в интервью Анне Соколовой для Youtube-канала «Спорт-Экспресс» рассказал о первых эмоциях после информации в обвинении в применении допинга и лишения медали.

— Когда узнал об этом, был на хоккейном матче Россия — Дания, сообщили журналисты. В тот момент не было ощущения, что могут лишить медали, все было как цирк шапито, — сказал Легков. — Говорили о коктейле стероидов и алкоголя, но это смешно. Мне казалось, что это первое апреля, посмеялись и разошлись.

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