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Лыжные гонки

8 марта, 14:32

Минспорта России координирует процессы в Сочи после массового завала на Спартакиаде

Микеле Антонов
Корреспондент
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В Министерстве спорта России ответили «СЭ» на запрос о массовом завале во время масс-старта на 10 км во время Спартакиады в Сочи.

«Во время масс-старта соревнований по лыжным гонкам Всероссийской спартакиады учащихся в связи с погодными условиями произошло чрезвычайное происшествие.

Во время гонки резко опустился туман, из-за чего ухудшилась видимость и спортсменки получили травмы и ушибы.

Минспорта России совместно с ФЦПСР, региональными ведомствами и ответственными службами координирует все процессы на месте проведения соревнований. Обстоятельства произошедшего будут проанализированы и приняты соответствующие меры.

Безопасность спортсменов всегда должна быть в приоритете", — сообщили «СЭ» в министерстве.

Большое количество девушек упали после прохождения скоростного участка трассы из-за тумана. Гонку не закончили 14 спортсменок.

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