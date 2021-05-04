Минспорт подведет итоги выступления сборных России по лыжным гонкам в минувшем сезоне 18 мая
11:09
Экспертный совет Министерства спорта РФ оценит выступления сборных России по лыжным гонкам в предолимпийском сезоне 18 мая.
«Экспертный совет Министерства спорта, посвященный выступлению лыжников, планирует собраться 18 мая», — сообщила собеседница ТАСС.
В прошлом сезоне Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира, вторым стал Иван Якимушкин. Среди женщин второй стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место. В общем зачете «Тур де Ски», прошедшего в январе 2021 года, Большунов занял первое место, Денис Спицов — третье, Ступак была второй в женском зачете.
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