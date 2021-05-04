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Минспорт подведет итоги выступления сборных России по лыжным гонкам в минувшем сезоне 18 мая

11:09
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
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Экспертный совет Министерства спорта РФ оценит выступления сборных России по лыжным гонкам в предолимпийском сезоне 18 мая.

«Экспертный совет Министерства спорта, посвященный выступлению лыжников, планирует собраться 18 мая», — сообщила собеседница ТАСС.

В прошлом сезоне Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира, вторым стал Иван Якимушкин. Среди женщин второй стала Юлия Ступак. На чемпионате мира в Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место. В общем зачете «Тур де Ски», прошедшего в январе 2021 года, Большунов занял первое место, Денис Спицов — третье, Ступак была второй в женском зачете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11303119

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