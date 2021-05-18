Минспорт назвал удовлетворительным выступление российских лыжников в минувшем сезоне

Сегодня, 18 мая, состоялось заседание экспертного совета Минспорта, по итогам которого выступление сборной России по лыжным гонкам в минувшем сезоне было признано удовлетворительным.

«Сегодня состоялось заседание экспертного совета министерства спорта. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе присутствовала на нем непосредственно, а другие тренеры, включая меня, принимали в нем участие удаленно. Экспертный совет остался удовлетворен результатами, которые показали наши спортсмены в минувшем сезоне», — цитирует ТАСС тренера сборной Юрия Бородавко.