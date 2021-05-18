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Минспорт назвал удовлетворительным выступление российских лыжников в минувшем сезоне

14:48
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Сегодня, 18 мая, состоялось заседание экспертного совета Минспорта, по итогам которого выступление сборной России по лыжным гонкам в минувшем сезоне было признано удовлетворительным.

«Сегодня состоялось заседание экспертного совета министерства спорта. Президент Федерации лыжных гонок России и главный тренер сборной Елена Вяльбе присутствовала на нем непосредственно, а другие тренеры, включая меня, принимали в нем участие удаленно. Экспертный совет остался удовлетворен результатами, которые показали наши спортсмены в минувшем сезоне», — цитирует ТАСС тренера сборной Юрия Бородавко.

В прошлом сезоне Александр Большунов стал победителем общего зачета Кубка мира, вторым стал Иван Якимушкин. Среди женщин второе место заняла Юлия Ступак. На чемпионате мира в Оберстдорфе российская сборная заняла пятое место. В общем зачете «Тур де Ски», прошедшего в январе 2021 года, Большунов стал первым, Денис Спицов занял третье место, Ступак была второй в женском зачете.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11402373

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