Матыцин отреагировал на решение FIS не переизбирать Вяльбе

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал непереизбрание Елены Вяльбе в совет Международной федерации лыжного спорта (FIS).

«Это решение, противоречащее спортивным принципам, которые, казалось бы, должно соблюдать руководство и члены Совета FIS. Люди, которые сегодня решили исход голосования, несут персональную ответственность за раскол в спорте и политизированность спортивной сферы.

В 2021 году Елена Вяльбе стала первой женщиной в истории FIS, выбранной в Совет по результатам голосования, а в этом году ее лишают права голоса в Совете.

Авторитет Елены Валерьевны в мировом лыжном спорте неоспорим, ее трудоспособность и любовь к спорту вызывают уважение и огромную благодарность.

Триумф сборной команды по лыжным гонкам на Олимпийских играх в Пекине под руководством Елены Вяльбе — результат планомерной и последовательной работы, которая ведется в Федерации лыжных гонок России. Уверен, что сегодняшнее решение не остановит ее на пути дальнейшего развития лыжного спорта, а придаст новых сил и упорства в достижении намеченных целей», — передает слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов. Глава Федерации лыжных гонок России состояла в совете FIS с июня 2021 года.