Министр спорта Матыцин поздравил Большунова с победой на ЧМ

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой на чемпионате мира. Большунов стал победителем в скиатлоне.

«Поздравляю Александра Большунова с первой и долгожданной победой на чемпионате мира! — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта. — Это заслуженная награда, ведь Саша — двукратный победитель «Тур де Ски», многократный призер Олимпийских игр и чемпионатов мира. И вот, наконец, впервые в карьере ему удалось завоевать золото чемпионата мира. На финише он был просто великолепен, опередив в острейшей борьбе главных конкурентов — норвежцев. После обидного четвертого места в спринте Саше было важно успешно выступить в следующей гонке и он доказал всем, что является одним из сильнейших лыжников мира. Очень рад за Александра, его тренеров, Федерацию лыжных гонок России и, конечно, российских болельщиков. Всех поздравляю и желаю нашим спортсменам удачи и побед в следующих гонках чемпионата мира».