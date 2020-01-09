Олимпийский чемпион-1988 Михаил Девятьяров прокомментировал победу Александра Большунова на «Тур де Ски». Он возглавил общий зачет Кубка мира.

— Победа на «Тур де Ски» очень важна для Большунова в первую очередь в психологическом плане, — цитируют Деветьярова «Известия». — До этого ему постоянно доставались вторые места, которые не придавали уверенности и порождали много внутренних вопросов. Теперь все это позади, и Саша должен постараться выиграть «Большой хрустальный глобус» по итогам сезона. Хотя борьба, думаю, вновь будет вестись вплоть до последних гонок.

Думаю, что главная причина столь стремительного роста Большунова — это жесткая конкуренция с Устюговым. При этом Сергей еще не сказал своего последнего слова. Видно, что у него есть еще большая мотивация выступать на высочайшем уровне, хоть он и сказал, что участвовать в Олимпийских играх для него уже неинтересно.