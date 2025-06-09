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Лыжные гонки

9 июня 2025, 17:15

Дегтярев отметил, что Вяльбе скорректировала свое поведение: «Оценим ее работу весной 2026-го»

Алина Савинова

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ответил на вопрос, устраивает ли его работа Елены Вяльбе на посту президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Трехкратная олимпийская чемпионка руководит организацией с 2010 года.

«Она уже 15 лет во главе федерации. Оценку ее работы будем ставить в марте-апреле на конференции федерации. Такова процедура», — приводит РИА Новости слова Дегтярева.

Также министр спорта высказался о заявлениях Вяльбе о том, что возвращаться в олимпийскую семью можно только на равных условиях.

«У нее уже нет таких высказываний, она скорректировала свою линию поведения. Это говорит о том, что она прислушивается к позиции министра, президента Олимпийского комитета России», — добавил он.

Ранее 57-летняя Вяльбе неоднократно подвергалась критике со стороны советника министра спорта и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева.

Источник: РИА Новости
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Елена Вяльбе
Михаил Дегтярев
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