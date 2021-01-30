Международная федерация лыжного спорта может изменить трассу в Швеции
20:17
Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассмотрит возможность изменения трассы этапа Кубка мира в шведском Фалуне, сообщает VG. В воскресенье на ней должны пройти спринтерские гонки.
В субботу во время мужского масс-старта произошло несколько падений, в результате одного из которых британец Эндрю Янг получил сильный ушиб бедра.
Также вместе с британцем Эндрю Масгрэйвом и россиянином Ильей Порошкиным в завал попал Александр Большунов. Спортсмены избежали травм, а Большунову удалось догнать лидеров и в итоге прийти первым к финишу.
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