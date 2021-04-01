Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

«Меня эта ситуация не касается». Большунов высказался о конфликте России и Украины

10:45
Александр Большунов. Фото Reuters
Александр Большунов. Фото Reuters
Теги:

Российский лыжник, обладатель Кубка мира Александр Большунов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о российско-украинских отношениях. Большунов родился в селе Подывотье Брянской области, которое всего в пяти километрах от границы с Украиной.

— Подывотье буквально в десяти километрах от Украины. Не было обидно за ситуацию в отношениях с этой страной?

— Даже меньше, там 4-5 километров. Когда бегаю кросс по лесу, там километр до границы остается. Друзей через границу у меня не было. То, что происходило, было в другом месте все-таки. У нас там все спокойно.

— За отношения между вроде как братскими народами не обидно?

— Я один всегда был с отцом, вместе с ним рос и тренировался, у меня не было никогда каких-то прям знакомых украинцев. Меня эта ситуация не коснулась и никак не касается.

(Дмитрий Кузнецов)

Большое интервью с Александром Большуновым можно прочитать здесь

Лыжные гонки: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд




Загрузка...