«Меня эта ситуация не касается». Большунов высказался о конфликте России и Украины

Российский лыжник, обладатель Кубка мира Александр Большунов в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказался о российско-украинских отношениях. Большунов родился в селе Подывотье Брянской области, которое всего в пяти километрах от границы с Украиной.

— Подывотье буквально в десяти километрах от Украины. Не было обидно за ситуацию в отношениях с этой страной?

— Даже меньше, там 4-5 километров. Когда бегаю кросс по лесу, там километр до границы остается. Друзей через границу у меня не было. То, что происходило, было в другом месте все-таки. У нас там все спокойно.

— За отношения между вроде как братскими народами не обидно?

— Я один всегда был с отцом, вместе с ним рос и тренировался, у меня не было никогда каких-то прям знакомых украинцев. Меня эта ситуация не коснулась и никак не касается.

(Дмитрий Кузнецов)

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