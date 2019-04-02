Мельниченко выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Российский лыжник Андрей Мельниченко стал чемпионом России в индивидуальной гонке свободным стилем.
26-летний спортсмен преодолел 15-ти километровую дистанцию за 32.42,7 минуты.
Второе место занял Иван Якимушкин, уступив лидеру 15 секунд. Тройку лучших замкнул Алексей Шемякин с отставанием от Мельниченко в 25,1 секунд.
Александр Большунов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира, не вышел на старт.
Национальное первенство проходит с 29 марта по 7 апреля в деревне Кононовская (Архангельская область).
Чемпионат России
Мужчины
Индивидуальная гонка
Свободный стиль
15 км
1. Андрей Мельниченко (Красноярский край) – 32.42,7.
2. Иван Якимушкин (Тюменская область) – отставание 15,0.
3. Алексей Шемякин (Архангельская область) – 25,1.
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