Мельниченко выиграл индивидуальную гонку на чемпионате России

Российский лыжник Андрей Мельниченко стал чемпионом России в индивидуальной гонке свободным стилем.

26-летний спортсмен преодолел 15-ти километровую дистанцию за 32.42,7 минуты.

Второе место занял И​ван Якимушкин, уступив лидеру 15 секунд. Тройку лучших замкнул Алексей Шемякин с отставанием от Мельниченко в 25,1 секунд.

Александр Большунов, занявший второе место в общем зачете Кубка мира, не вышел на старт.

Национальное первенство проходит с 29 марта по 7 апреля в деревне Кононовская (Архангельская область).

Чемпионат России

Мужчины

Индивидуальная гонка

Свободный стиль

15 км

1. Андрей Мельниченко (Красноярский край) – 32.42,7.

2. И​ван Якимушкин (Тюменская область) – отставание 15,0.

3. Алексей Шемякин (Архангельская область) – 25,1.

Все о лыжных гонках – здесь