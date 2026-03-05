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Лыжные гонки

5 марта, 15:21

Коростелев завоевал серебро молодежного чемпионата мира в масс-старте

Павел Лопатко
Фото Global Look Press

Российский лыжник Савелий Коростелев занял второе место в гонке с масс-стартом на дистанции 20 км на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере.

22-летний Коростелев показал результат 43 минуты 32,8 секунды. Он отстал от победителя — немца Элиаса Кека на 0,3 секунды.

Третье место занял канадский лыжник Ксавье Маккивер — его отставание составило 0,6 секунды.

Молодежный чемпионат мира по лыжным видам спорта-2026

Лиллехаммер

Мужчины

Масс-старт, 20 км

1. Элиас Кек (Германия) — 43:32.5
2. Савелий Коростелев (Россия) — +0.3
3. Ксавье Маккивер (Канада) — +0.6
4. Давиде Гьо (Италия) — +0.8
5. Тобиас Ганнер (Австрия) — +0.9
6. Нико Анттола (Финляндия) — +1.0
7. Мийян Лессю (Франция) — +1.1
8. Йонатан Линдберг (Швеция) — +1.5
9. Габрьеле Матли (Италия) — +1.6
10. Корбин Карпентер (США) — +1.8

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Савелий Коростелев
Элиас Кек
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