Коростелев завоевал серебро молодежного чемпионата мира в масс-старте

Российский лыжник Савелий Коростелев занял второе место в гонке с масс-стартом на дистанции 20 км на молодежном чемпионате мира в Лиллехаммере.

22-летний Коростелев показал результат 43 минуты 32,8 секунды. Он отстал от победителя — немца Элиаса Кека на 0,3 секунды.

Третье место занял канадский лыжник Ксавье Маккивер — его отставание составило 0,6 секунды.

Молодежный чемпионат мира по лыжным видам спорта-2026

Лиллехаммер

Мужчины

Масс-старт, 20 км

1. Элиас Кек (Германия) — 43:32.5

2. Савелий Коростелев (Россия) — +0.3

3. Ксавье Маккивер (Канада) — +0.6

4. Давиде Гьо (Италия) — +0.8

5. Тобиас Ганнер (Австрия) — +0.9

6. Нико Анттола (Финляндия) — +1.0

7. Мийян Лессю (Франция) — +1.1

8. Йонатан Линдберг (Швеция) — +1.5

9. Габрьеле Матли (Италия) — +1.6

10. Корбин Карпентер (США) — +1.8

Подписывайся на канал «СЭ» в Max