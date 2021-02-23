Матвеева уверена, что Устюгов будет стартовать в спринтерской гонке на ЧМ-2021

Российская лыжница Наталья Матвеева поделилась с «СЭ» мнением о готовности сборной России к лыжному чемпионату мира в немецком Оберстдорфе.

«Уже многие команды спустились с гор, все приезжают за пару дней до своих гонок, чтобы рассчитать волну на чемпионат мира после гор. Отменили этап в Чехии, поэтому все раньше приехали в Оберстдорф. Надеюсь, что Большунов заболел в легкой форме, ему хватит времени для восстановления. Тренеры будут корректировать, смотреть на его самочувствие», — сказала Матвеева «СЭ».

Также Матвеева отметила, что ушиб Сергея Устюгова не такой страшный, чтобы не бежать на чемпионате мира, и он будет стартовать в спринтерской гонке.

«Гнаться Непряевой за результатом не нужно, самое главное — это олимпийские игры на следующий год. Если сейчас есть силы, рука особо не беспокоит, то можно стартовать. Все будет зависеть от нее и решения тренеров. Насколько я знаю, она будет участвовать в первой гонке. Наталья была до этого под нагрузкой, потом получился небольшой отдых, но она трудно переживала перелом. Времени было мало, но набрать форму должна. Уже были примеры Колоньи и Ковальчик, когда после переломов они завоевали свои медали», — добавила Матвеева.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 пройдет с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе.

(Анастасия Пастернак)

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