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Сегодня, 14:46

Матвеева считает, что Непряевой по силам выиграть Большой хрустальный глобус

Микеле Антонов

Вице-чемпионка мира по лыжным гонкам Наталья Матвеева в разговоре с «СЭ» отреагировала на серебро Натальи Непряевой в гонке с раздельного старта классическим стилем на этапе Кубка мира в финском Лахти.

«Хорошие новости! Поздравляю Непряеву с серебром! Думаю, она сможет забрать себе Большой хрустальный глобус. Она и вчера могла в спринте бороться за медали. Ей перекрывали движение. Но все равно круто! Возможно ли бороться с Йохауг за золото? В том году можно было, в этом тоже. Все зависит от трассы. Главное, чтобы у Терезы не было преимущества на рельефе. В Китае трасса была более пологой, что Йохауг и использовала, чтобы убегать от всех», — сказала Матвеева «СЭ».

Первой финишировала норвежка Тереза Йохауг, которая опередила Непряеву на 1,2 секунды. Третьей стала финка Криста Пярмякоски

Сборная России по лыжным гонкам
Наталья Непряева
Тереза Йохауг
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Непряева заняла второе место в разделке на этапе Кубка мира в Лахти
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