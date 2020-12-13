Матвеева прокомментировала результаты российской сборной на этапе в Давосе

Российская лыжница Наталья Матвеева прокомментировала результаты российской сборной после гонки с раздельным стартом на втором этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария).

— Каждый старт — это хорошая тренировка. Наши показали достойный результат. Соперники серьезные все равно были, у женщин те же американки неплохо выступают. Многие отбираются на «Тур де Ски», так что в нашей команде тоже идет соперничество, — сказала Матвеева «СЭ». — Юля Ступак молодец, поднялась на подиум, порадовала себя и болельщиков. Команда неплохо выглядит, сегодня у кого-то сложилась гонка, у кого-то — нет, каждый раз по-разному, но главное сейчас — подойти в хорошем состоянии к чемпионату мира. Этапы Кубка мира нужны для того, чтобы тренеры смотрели, как идет подготовка, чтобы вносить коррективы.

В спринте нельзя скидывать со счетов Пеллегрино. Он все-таки чемпион мира, в коньке очень силен, хорошо всегда бегает в Давосе, на финиш может выдать. Если не было Клебо, то не значит, что у Большунова больше нет соперников. Саша тактически все правильно сделал, но не хватило сил немного.

Российский лыжник Александр Большунов выиграл гонку, вторым финишировал Андрей Мельниченко, третьим — Артем Мальцев. В шаге от подиума остановился Иван Якимушкин. В десятке также финишировали российские лыжники Денис Спицов и Алексей Червоткин. Среди женщин серебряную медаль завоевала Юлия Ступак.

(Анастасия Пастернак)