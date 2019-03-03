Мартин Сундбю: "Не понимаю, что делают другие команды. Мы же видим, насколько силен Большунов на финише гонки"

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю признался, что не понимает, почему другие команды отдают норвежцам золото с тактической точки зрения. Он также добавил, что российский лыжник Александр Большунов хорошо действует на финише.

- Для нас, норвежцев, совершенно непонятно, почему нам позволяют делать такое. - приводит слова Сундбю Aftonbladet. - Я не понимаю этого. Особенно, когда мы видим, как силен Большунов на финише. Я не понимаю, что они делают.

Мы выиграли золото чемпионата мира, поэтому очень счастливы. У других команд, вероятно, будут серьезные собрания сегодня вечером.

Напомним, Большунов завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира в Зефельде. Победу в гонке одержал норвежец Ханс Кристер Холунн, бронза также досталась представителю Норвегии Шуру Рете.

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