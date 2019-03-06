Мартин Сундбю: "Надеюсь, в борьбе с допингом будет достигнут прогресс"

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Мартин Сундбю заявил, что рассчитывает на достижение прогресса в борьбе с допингом.

- Мы не должны быть наивными, ведь дело зашло слишком далеко, - приводит слова Сундбю NRK. - Нужно проделать большую работу. Надеюсь, в борьбе с допингом будет достигнут прогресс. Это единственный вывод из всего случившегося, который можно сделать.

Напомним, на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зефельде был проведен антидопинговый рейд, в ходе которого полиция задержала пять лыжников: австрийцев Доминика Бальдауфа и Хауке, эстонцев Андруса Веерпалу и Карела Таммъярва, а также казахстанца Алексея Полторанина. Они обвиняются в использовании кровяного допинга.

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