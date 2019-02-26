16:03 | Лыжные гонки

Мартин Сундбю: "На чемпионате мира в Зефельде норвежцы выглядят лучше, чем российские лыжники"

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Двукратный олимпийский чемпион Мартин Сундбю заявил, что на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зефельде норвежцы выглядят лучше, чем россияне. 34-летний спортсмен добавил, что его национальная команда хорошо подготовилась к этим соревнованиям.

- В этом году мы стабильно боролись с Россией, - приводит слова норвежца VG. - Но на чемпионате мира мы выглядим лучше, чем россияне. Это говорит о том, что мы хорошо подготовились.

Чемпионат мира в Зефельде продлится до 3 марта. Сборная Норвегии возглавляет общий зачет с 11 медалями, Россия с 4 наградами располагается на 4-й строчке. 

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