Мартен Фуркад: "Я верю в невиновность Йохауг, а случай с Сундбю сложнее"

Пятикратный победитель Кубка мира по биатлону Мартен Фуркад считает, что 14-месячная дисквалификация норвежской лыжницы Терезы Йохауг излишне сурова. Спортсменка утверждает, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно.

– Я видел Терезу в Шушене, где она тренируется, – цитирует TV2 Фуркада. – Пожелал ей всего доброго, потому что искренне верю в ее невиновность. Хотя трудно сказать, как запрещенное вещество может попасть в организм. Я верю в то, что говорит она. Наказание очень сурово.

Также Фуркад коснулся темы двухмесячной дисквалификации, которую отбыл Мартин Йонсруд Сундбю за превышение допустимой дозировки лекарства от астмы.

– Случай с Сундбю сложнее, – отметил Фуркад. – Есть разрешенный препарат, но превышение его дозы становится допингом. Правила должны быть одинаковы для всех. Возможно, что Йохауг сейчас расплачивается за слишком мягкое наказание Сундбю. Но я не судья, не стану говорить об этом. Никого не виню, однако сам не стал бы использовать лекарство от астмы, если бы не нуждался в нем.