Маркус Крамер: «От решения ВАДА больше всего пострадали спортмены»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер считает, что решение ВАДА о санкциях в отношении России сильнее всего затронуло обычных спортсменов. 9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными лаборатории. В их число входит четырехлетний запрет на выступление российских спортсменов в международных турнирах под флагом страны, а также проведение соревнований на территории РФ.

Я очень расстроен. От данного решения больше всего пострадали спортсмены, — цитирует NRK Крамера. — Это настоящее безумие. У нас есть лыжники, которые не связаны с нарушением антидопинговых правил. Устюгов и Ретивых не поехали на Олимпиаду.