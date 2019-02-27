Маркус Крамер: "Обещаю, что Россия выиграет мужскую эстафету на ЧМ в Зефельде"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер заявил, что национальная команда выиграет золото чемпионата мира в австрийском Зефельде в мужской эстафете. Гонка пройдет в пятницу, 1 марта.

- Нам не хватает золота? Да, но мы выиграем его в пятницу, - приводит слова Крамера Dagbladet. - Думаю ли я, что Норвегия впервые с 1999 года проиграет эстафету? Да. В пятницу мы победим. Обещаю.

Россия занимает 4-е место в медальном зачете чемпионата мира: в активе национальной команды три серебра и две бронзы.

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