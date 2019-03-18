Маркус Крамер – об Устюгове: "У Сергея большие проблемы с желчным пузырем"

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер признался, что Сергей Устюгов начал испытывать проблемы с желчным пузырем еще на чемпионате мира в Зеефельде, сообшает NRK. Турнир проходил с 20 февраля по 3 марта в Австрии, где 26-летний спортсмен завоевал серебро в эстафете.

Ранее Устюгов сообщил, что пропустит чемпионат России. По его словам, он лечится, но никакой операции не предстоит.

– Это началось на чемпионате мира в Зеефельде. У него большие проблемы с желчным пузырем. Вернувшись в Москву, он проконсультировался с несколькими врачами. Они выяснили, что эта проблема образовалась от камней в желчном пузыре. И каждый раз, когда он пытался идти быстро, то получал сильные боли. Врачи попытались выяснить, может ли он продолжать выступать на обезболивающих или перенести операцию, чтобы продолжить сезон. Но это было невозможно.

Сергей сейчас устал. Грустно, что у него есть эти проблемы и что он не смог закончить сезон с хорошими результатами на чемпионате мира. Это был не лучший сезон для него, –цитирует Крамера NRK.

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