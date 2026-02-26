Крамер: «Понимаю решение Устюгова и надеюсь, что он каким-то образом останется в лыжных гонках»

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал информацию о завершении карьеры Сергеем Устюговым.

«Я знаю о планах Сергея завершить спортивную карьеру. Но я не уверен, что это произойдет после окончания текущего сезона. Тем не менее я понимаю его решение и просто надеюсь, что он каким-то образом останется в лыжных гонках», — приводит ODDS слова Крамера.

33-летний Устюгов является обладателем золотой медали Олимпиады-2022, 2 золотых медалей чемпионата мира и победителем «Тур де Ски» в сезоне-2016/17.