Лыжи
Олимпиада Кубок мира Чемпионат мира Кубок России Чемпионат России
Новости
Уведомления
Главная
Лыжные гонки

26 февраля, 00:18

Крамер: «Понимаю решение Устюгова и надеюсь, что он каким-то образом останется в лыжных гонках»

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал информацию о завершении карьеры Сергеем Устюговым.

«Я знаю о планах Сергея завершить спортивную карьеру. Но я не уверен, что это произойдет после окончания текущего сезона. Тем не менее я понимаю его решение и просто надеюсь, что он каким-то образом останется в лыжных гонках», — приводит ODDS слова Крамера.

33-летний Устюгов является обладателем золотой медали Олимпиады-2022, 2 золотых медалей чемпионата мира и победителем «Тур де Ски» в сезоне-2016/17.

Источник: ODDS.ru
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Читайте также
Дмитриев отметил прерывание журналистом Зеленского во время заявления по ЯО
Трамп назвал безумным продолжение украинского конфликта
Бывшей российской фигуристке подарили квартиру в Казахстане за участие в Олимпиаде
На девять арбитров открыли уголовные дела за коррупцию, им грозит до семи лет лишения свободы. Что происходит с судейством в российском футболе
UFC может провести турнир в Белом доме
СКА – «Локомотив» 28 февраля: история встреч и прогноз на матч КХЛ
Популярное видео
Зачем люди бегут «Гонку Героев» зимой?
Зачем люди бегут «Гонку Героев» зимой?
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Зенит» победил «Балтику»: видео
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Урал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Арсенал»: ФНЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Сельта» — ПАОК: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Фенербахче»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Генк» — «Динамо» (Загреб): Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Штутгарт» — «Селтик»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Болонья» — «Бранн»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Виктория» Пл — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ференцварош» — «Лудогорец»: Лига Европы, ответный стыковой матч, видеообзор
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
Почему ЦСКА играет в незрелищный хоккей
Почему ЦСКА играет в незрелищный хоккей
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Реал» — «Бенфика»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«ПСЖ» — «Монако»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ювентус» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Аталанта» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
Live с Ильей Воробьевым / сезон без работы / КХЛ и Олимпиада
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Интер» — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
«Ньюкасл» — «Карабах»: Лига чемпионов, ответный стыковой матч, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • бьянконери.ru

    Мог быть величайшим лыжником современности если бы не гонения на российский спорт! На пике не допустили к ОИ-2018 где мог спокойно взять 3-4 золота!

    26.02.2026

    • Легков рассказал, чего Глушаков может достичь в лыжных гонках

    Крянин — о пятом месте Большунова в скиатлоне: «У Александра надо спросить, хочет ли он быть лучшим лыжником страны»

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости