Марит Бьорген родила второго сына

Восьмикратная олимпийская чемпионка, 18-кратная чемпионка мира Марит Бьорген родила ребенка, сообщает VG. У 39-летней лыжницы и ее мужа, 49-летнего двукратного олимпийского чемпиона по двоеборью Фреда Лундберга, 23 марта родился сын.

Это второй ребенок в семье Бьорген и Лундберга - пара уже воспитывает трехлетнего Мариуса.

Бьорген - рекордсменка по числу олимпийских медалей. На ее счету 8 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая награда. В конце прошлого сезона она объявила о завершении карьеры.