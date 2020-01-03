Мама Большунова: «Александр заслуживает только самого лучшего»

Светлана Большунова, мама Александра Большунова, рассказала, что не можеть смотреть в прямом эфире гонки с участием сына. После четырех этапов он является лидером «Тур де Ски».

— Терпеть не могу нервничать, смотря гонки по телевизору, — цитирует Светлану Большунову TV2. — Знаю, как много вкалывает Александр, и мне очень жаль, если у него ничего не получается. Он заслуживает только самого лучшего. Он вместе со своей сестрой — наше золото.

Александру пришлось рано научиться брать на себя ответственность и помогать по дому, он до сих пор это делает. Все, от мытья посуды до физически тяжелой работы по хозяйству. Он такой добрый и дает мне немного денег. Я так горжусь им.