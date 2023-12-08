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Сегодня, 16:45

Липкин: «Полутораминутное отставание от Большунова — хороший результат»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Российский лыжник Максим Липкин высказался о своем результате в гонке на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени.

Победителем стал олимпийский чемпион Александр Большунов, а Липкин показал 24-й результат (отставание — 1 минута 27 секунд).

«Такой результат в гонке, выигранной Большуновом, хороший или плохой? Безусловно, хороший, но я надеюсь, что получится выступить еще лучше в этом сезоне», — приводит слова спортсмена «Спорт День за Днем».

19-летний Липкин — победитель спринта на Спартакиаде-2023 среди молодежи.

Источник: Спорт День за Днем
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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