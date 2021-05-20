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Мацокина заявила, что решение о переходе к тренеру Крамеру приняла совместно с предыдущим специалистом

09:05
Христина Мацокина. Фото h.matsokina, Instagram
Христина Мацокина. Фото h.matsokina, Instagram
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Российская лыжница Христина Мацокина в интервью «СЭ» рассказала о том, как принимала решение о смене тренера. Ранее Мацокина тренировалась в группе Егора Сорина, со следующего сезона она будет работать в команде Маркуса Крамера.

«Это было обоюдное решение с тренером Егором Сориным. Уже около трех лет вместе работаем, решили перейти в основной состав, поработать с лидерами. Возможно, смена обстановки даст толчок в результатах. При этом с Егором Владимировичем мы остались в хороших отношениях, он остался моим личным тренером, всегда готов помочь в любой момент. Не сказала бы, что устали друг от друга, просто пришло время. Сейчас такая смена будет на пользу всем. Мы уже общались с Маркусом в Тюмени на чемпионате России. Тренировочный план, как и подготовка, у него похож в группе на тот, что был у нас с Егором Владимировичем, поэтому, думаю, проблем в этом плане быть не должно. Не сильно много поменяется», — сказала Мацокина.

(Рустам Имамов)

Полностью интервью Христины Мацокиной читайте на сайте «СЭ»

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