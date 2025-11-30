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Лыжные гонки

30 ноября 2025, 14:46

Ступак о планах на сезон: «Даже если это будет заключительный год моей карьеры, продолжу получать удовольствие»

Сергей Лисин
Обозреватель отдела спорта

Юлия Ступак после 30-го места в классической гонке с раздельным стартом на 10 км, который завершился первый этап Кубка России в Кировске, рассказала «СЭ» о том, как воспринимает этот результат и свою готовность на старте сезона.

— Ужасная погода, порывы ветра. Какой выбор сервиса лыж?

— У меня сегодня без мази, как, думаю, практически у всех. Хотя нет, вижу, некоторые девчонки бежали на мази. Но мы выбрали без нее, потому что мне показалось, что если пойдет снег, нужно ориентироваться на то, чтобы не «залипнуть».

— Ощущения?

— По ощущениям пока все сложно. Приходится разгоняться через гонки, но то были свои причины. Практически не было интервальных тренировок, но я не думаю, что это минус. Безусловно, сейчас результат такой плачевный, но я думаю, что продолжим разгоняться, все будет нормально.

— От тебя, учитывая титулы, известность, статус, очень многие люди ждут, ждут какого-то «выстрела», яркого прогресса. Его, скажем честно, давно не было. Насколько тебя само это прибивает? Моменты депрессии?

— Да нет, депрессии, конечно, никакой нет. Я прекрасно понимаю, что все исключительно в моих руках. В прошедшее четырехлетие, понятное дело, я то уходила, то приходила. Не загоняю себя в плохие мысли, наоборот, считаю, что даже если это будет заключительный год моей карьеры, то продолжу получать удовольствие, несмотря на то что окажусь на пятидесятых местах. Вне зависимости от результатов, я все-таки понимаю, что уже многого достигла. Получится или нет еще раз выйти на такой же уровень — большой вопрос. Но, безусловно, таким спортсменам, как я, хочется уходить красиво. Посмотрим, как будет. Я, в любом случае, люблю этот вид спорта и знаю, что болельщики очень любят меня, хотя кто-то и ненавидит, это тоже нормально. Я всех без исключения уважаю и люблю.

— Тебя кто-то ненавидит?

— Давайте будем честны — у каждого человека есть люди, которые его не любят, любят и обожают, а кто-то ненавидит. На самом деле это абсолютно нормально, я тоже не всех люблю одинаково, кого-то поменьше, кого-то побольше. Здесь всё в порядке, самое главное — получать удовольствие. В моей жизни было много сложных ситуаций, но как-то удавалось проходить их с гордостью.

— Тогда с гордостью до конца сезона, как минимум? И с любовью, наверное, к лыжным гонкам.

— Безусловно. Транслировать любовь на любой результат — это, на самом деле, тоже огромная сила. Вне зависимости от того, каков сегодня был результат, я стою тут, даю интервью, потому что знаю, что кто-то его ждёт, кому-то это нужно услышать. Самое главное, не проявлять слабости.

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Юлия Ступак (Белорукова)
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