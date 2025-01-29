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Сегодня, 14:23

Лыжный марафон в Ленобласти пройдет, несмотря на нехватку снега

Анатолий Курагин
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Лыжный марафон Toksovocup.

Крупнейший в Ленинградской области лыжный марафон Toksovocup состоится 1-2 февраля. В этом году его примет «Охта Парк», расположенный в деревне Мистолово Всеволожского района.

Пока старт пройдет на круге протяженностью 4 км, но в следующие годы при наличии снега, планируется сделать трассу от 12 до 15 км. Спортсменам предстоит соревноваться свободным и классическим стилем. В марафоне примут участие не только профи, но и любители. Накануне для сотрудников всеволожского завода «Арнест Упаковочные Решения» и их детей открытую тренировку провела чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт.

«Территория парка позволяет подготовить профессиональную дистанцию, и даже в случае теплой зимы и отсутствия снега, как в этом году, провести соревнования в неоднократно опробованном формате раздельного старта, — президент Ассоциации развития массового спорта Ленинградской области Алексей Малахов. — Благодаря искусственному оснежению участков трассы «Охта Парка» соревнования состоятся даже при плюсовой температуре».

«Как увлеченный лыжник я горжусь тем, что Ленинградская область продолжает традиции Токсовского марафона. В этом году погода для соревнований неожиданно тяжелая, но у спортсменов, которые съедутся со всей России, все же будет уникальная возможность показать свои навыки на подготовленной трассе с искусственным снегом», — прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

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