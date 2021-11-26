Женский спринт на Кубке мира в Руке: где смотреть финал, во сколько начало
15:00
В пятницу, 26 ноября, проходят соревнования в женском спринте классическим стилем в рамках стартового этапа Кубка мира в Руке (Финляндия).
Добраться до полуфинала соревнований смогли только две россиянки — Наталья Непряева и Юлия Ступак. Татьяна Сорина и Анастасия Фалеева не смогли преодолеть стадию 1/4 финала.
Финал спринта классическим стилем начнется примерно в 15.30 по московскому времени. Прямую трансляцию соревнований можно смотреть по этой ссылке
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