Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де ски» в Валь-ди-Фьемме. Для нее это вторая победа в нынешнем розыгрыше престижной многодневки.

В тройку вошли Катарина Хенниг из Германии и шведка Эбба Андерссон.

Валь-ди-Фьемме (Италия)

Кубок мира

«Тур де ски»

Женщины

Масс-старт, 10 км (К)

1. Наталья Непряева (Россия) — 30.35,5

2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 2,4

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 4,1

4. Тереза Штадлобер (Австрия) — 6,6

5. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 7,2

6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 9,9

7. Алиса Жамбалова (Россия) — 13,7

8. Юлия Ступак (Россия) — 15,1...

10. Яна Кирпиченко (Россия) — 27,3

14. Татьяна Сорина (Россия) — 49,8