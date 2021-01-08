Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де ски»
18:08
Российская лыжница Наталья Непряева выиграла масс-старт на этапе «Тур де ски» в Валь-ди-Фьемме. Для нее это вторая победа в нынешнем розыгрыше престижной многодневки.
В тройку вошли Катарина Хенниг из Германии и шведка Эбба Андерссон.
Валь-ди-Фьемме (Италия)
Кубок мира
«Тур де ски»
Женщины
Масс-старт, 10 км (К)
1. Наталья Непряева (Россия) — 30.35,5
2. Катарина Хенниг (Германия) — отставание 2,4
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 4,1
4. Тереза Штадлобер (Австрия) — 6,6
5. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 7,2
6. Криста Пармакоски (Финляндия) — 9,9
7. Алиса Жамбалова (Россия) — 13,7
8. Юлия Ступак (Россия) — 15,1...
10. Яна Кирпиченко (Россия) — 27,3
14. Татьяна Сорина (Россия) — 49,8
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