Терентьев стал победителем спринта на четвертом этапе Кубка России

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Лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Спортсмен показал время 4 минуты 14,02 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев, отстав на 0,22 секунды. Третьим финишировал Константин Тиунов (+0,60).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог пробиться в финал, выбыв в полуфинале.

Кубок России по лыжным гонкам

4-й этап. Кирово-Чепецк

Мужчины

Спринт, классический стиль

1. Александр Терентьев — 4 минуты 14,02 секунды

2. Сергей Ардашев — +0,22 секунды

3. Константин Тиунов — +0,60

4. Илья Семиков — +0,90

5. Ермил Вокуев — +1,91

6. Иван Горбунов — +4,17