Терентьев стал победителем спринта на четвертом этапе Кубка России
Лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.
Спортсмен показал время 4 минуты 14,02 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев, отстав на 0,22 секунды. Третьим финишировал Константин Тиунов (+0,60).
Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов не смог пробиться в финал, выбыв в полуфинале.
Кубок России по лыжным гонкам
4-й этап. Кирово-Чепецк
Мужчины
Спринт, классический стиль
1. Александр Терентьев — 4 минуты 14,02 секунды
2. Сергей Ардашев — +0,22 секунды
3. Константин Тиунов — +0,60
4. Илья Семиков — +0,90
5. Ермил Вокуев — +1,91
6. Иван Горбунов — +4,17
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