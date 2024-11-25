Лыжники Фалеева и Филимонов стали победителями в спринте на этапе Кубка России

На первом этапе Кубка России по лыжным гонкам определились победители в спринте свободным стилем. Соревнования проходят в Вершине Теи.

У мужчин лучшим был Денис Филимонов, показав результат 3 минуты 9,78 секунды. В тройку попали также Егор Митрошин (+0,39 секунды) и Савелий Коростелев (+0,59).

У женщин первой финишировала Анастасия Фалеева с результатом 3 минуты 38,50 секунды. В тройке — белоруска Анна Королева (+0,66) и Алена Баранова (+1,04).

Во вторник на этапе Кубка России состоится гонка на 10 км свободным стилем у мужчин и женщин.