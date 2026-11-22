Ардашев выиграл гонку на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии

Российский лыжник Сергей Ардашев одержал победу в гонке на 10 км свободным стилем на Кубке Хакасии, который завершился 22 ноября в поселке Вершина Теи.

Ардашев преодолел дистанцию за 21 минуту 18,8 секунды. Второе место занял олимпийский чемпион Денис Спицов, уступивший победителю 1,1 секунды. Тройку призеров замкнул Илья Чертков (+1,8).

С 26 по 29 ноября Вершина Теи примет первый этап Кубка России по лыжным гонкам сезона-2026/27.

Ранее в женской гонке на 10 км свободным стилем победу одержала Вероника Степанова с результатом 24 минуты 9,1 секунды. Второй стала Алина Пеклецова (+14,1), третьей — Елизавета Бекишева (+24,6).