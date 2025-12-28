Пеклецова стала победительницей скиатлона на пятом этапе Кубка России
Лыжница Алина Пеклецова выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке.
Спортсменка преодолела дистанцию за 57 минут 53,2 секунды.
Второе место заняла Елизавета Шалабода. Она отстала от лидера на 55,4 секунды. Третьей финишировала Евгения Крупицкая (+57,5).
Лыжные гонки
Кубок России
5-й этап, Кирово-Чепецк
Скиатлон, 10+10 км
Женщины
Топ-8
1. Алина Пеклецова — 57 минут 53,2 секунды
2. Елизавета Шалабода +55,4 секунды
3. Евгения Крупицкая +57,5
4. Арина Кусургашева +1.30,7
5. Карина Гончарова +1.42,5
6. Екатерина Смирнова +1.48,5
7. Елизавета Маслакова +1.55,3
8. Елизавета Пантрина +2.09,9
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