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Лыжные гонки

Пеклецова стала победительницей скиатлона на пятом этапе Кубка России

Руслан Минаев
Алина Пеклецова.
Фото Global Look Press

Лыжница Алина Пеклецова выиграла скиатлон на пятом этапе Кубка России. Соревнования проходят в Кирово-Чепецке.

Спортсменка преодолела дистанцию за 57 минут 53,2 секунды.

Второе место заняла Елизавета Шалабода. Она отстала от лидера на 55,4 секунды. Третьей финишировала Евгения Крупицкая (+57,5).

Лыжные гонки

Кубок России

5-й этап, Кирово-Чепецк

Скиатлон, 10+10 км

Женщины

Топ-8

1. Алина Пеклецова — 57 минут 53,2 секунды

2. Елизавета Шалабода +55,4 секунды

3. Евгения Крупицкая +57,5

4. Арина Кусургашева +1.30,7

5. Карина Гончарова +1.42,5

6. Екатерина Смирнова +1.48,5

7. Елизавета Маслакова +1.55,3

8. Елизавета Пантрина +2.09,9

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Евгения Крупицкая
Елизавета Шалабода
Алина Пеклецова
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