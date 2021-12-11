Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Лыжные гонки, этап Кубка мира, мужской спринт: где смотреть

13:00
Александр Большунов. Фото AFP
Александр Большунов. Фото AFP

В субботу, 11 декабря, на этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария) пройдет мужская спринтерская гонка свободным стилем. Начало квалификации — в 14:36, финалов — 16:15 по московскому времени.

В состав мужской сборной России для участия в этапе вошли: Александр Большунов, Александр Терентьев, Глеб Ретивых, Иван Якимушкин, Денис Филимонов, Артем Мальцев, Сергей Устюгов, Андрей Ларьков, Алексей Червоткин, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.

Смотреть прямую трансляцию мужского спринта можно по ссылке.

Третий этап Кубка мира-2021/2022 по лыжным гонкам в Давосе: основная информация

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Необычные упражнения на беговой дорожке
Умерла актриса Наталия Филиппова
0