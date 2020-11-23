Лыжники Спицов и Собакарев переболели коронавирусом

Лыжники Денис Спицов и Андрей Собакарев перед стартом Кубка мира переболели коронавирусом.

«После сбора в Рамзау Денис переболел коронавирусом, у него было серьезное лечение, он принимал антибиотики и три недели не тренировался. Совсем недавно он приступил к тренировкам, и те результаты, которые он показал на контрольных стартах, вселяют определенный оптимизм. Чуть меньше чем за десять дней он сумел выйти на такой уровень. Надеюсь на то, что к этапу Кубка мира в Давосе он будет в лучшем состоянии. А на Тур де Ски он должен обрести определенную боевую форму», — сказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко РИА «Новости».

Спицов и Собакарев не вошли в состав сборной России на стартовый этап Кубка мира сезона-2020/21, который пройдет с 27 по 29 ноября в Финляндии.