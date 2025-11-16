Лыжи
Сегодня, 22:06

Лыжники Наталья и Александр Терентьевы ждут второго ребенка

Алина Савинова

Лыжница Наталья Терентьева объявила, что она и ее супруг Александр Терентьев снова станут родителями.

В своем Telegram-канале спортсменка опубликовала видео с мужем, дочерью Василисой и четырьмя парами лыж — двумя взрослыми и двумя детскими.

«У нас для вас новости: наша семья в режиме ожидания», — написала лыжница.

Пара поженилась летом 2023 года. Их дочь Василиса родилась в августе 2024-го.

30-летняя Наталья Терентьева (в девичестве — Непряева) является олимпийской чемпионкой 2022 года в эстафете, а также трехкратным призером Олимпийских игр и трехкратным призером чемпионатов мира.

26-летний Александр — двукратный бронзовый призер Олимпиады в Пекине.

