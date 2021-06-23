Лыжники группы Крамера и Турышева проведут тренировочный сбор в Швеции

Тренер Сергей Турышев рассказал, где лыжники группы Маркуса Крамера проведут тренировочный сбор.

«Сегодня группа в полном составе соберется в Торсби, чтобы тренироваться в лыжном тоннеле. Что касается предыдущего сбора, который проходил в эстонском Отепя, то нам удалось выполнить все, что запланировали ранее. Небольшие коррективы внесла погода, потому что было очень жарко, приходилось переносить тренировки на более раннее или более позднее время.

Физическое состояние спортсменов в норме, все здоровы. 17 июля мы выедем на очередное тренировочное мероприятие, которое пройдет в Австрии в Обертиллиахе", — приводит ТАСС слва Турышева.

В группе Крамера и Турышева к олимпийскому сезону будут готовиться Евгений Белов, Александр Бессмертных, Артем Мальцев, Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Алиса Жамбалова, Юлия Ступак и Христина Мацокина.

Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.