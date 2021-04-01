Лыжники Быков и Афанасьев помирились после конфликта и дисквалификации на чемпионате России

Российские лыжники Антон Быков и Владислав Афанасьев помирились после конфликта в полуфинале командного спринта на чемпионате России, сообщает «РИА Новости».

Быков, представляющий Республику Татарстан, принес извинения Афанасьеву, выступающему за Удмуртскую Республику. Быков назвал свои действия на финише гонки грубейшей ошибкой и ужасным поступком, а также заплатил Афанасьеву за его сломанную лыжную палку.

Конфликт между спортсменами произошел после полуфинала командного спринта. Быков по неизвестной причине начал кричать на Афанасьева, а затем ударил оппонента ногой. Афанасьев ответил, ударив обидчика палкой. Во время разборки использовалась нецензурная брань.

31 марта член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин сообщил, что оба лыжника дисквалифицированы.