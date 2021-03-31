Лыжники Афанасьев и Быков дисквалифицированы после конфликта на чемпионате России

Российские лыжники Антон Быков и Владислав Афанасьев были дисквалифицированы после конфликта, который произошел между ними на чемпионате страны, сообщил член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин. Также дисквалификацию получили команды Удмуртии и Татарстана, которые они представляют.

«Было зафиксировано нарушение правил, спортсмены продемонстрировали неспортивное поведение, за что обе команды были в полуфинале дисквалифицированы, — цитируют Крянина «РИА Новости» 31 марта. — Один повел себя неспортивно, другой мог нанести травму. Решение жюри было однозначным, и я с ним согласен — такие эпизоды надо пресекать. Пока дополнительные санкции не обсуждались. Что касается денежных штрафов, то пока представители команд апелляции не подавали».

Конфликт произошел после полуфинала командного спринта. Антон Быков из Республики Татарстан после финиша по какой-то причине начал кричать на Владислава Афанасьева, представляющего Удмуртскую Республику.

Затем Быков ударил оппонента ногой. Афанасьев ответил, ударив обидчика палкой. Во время разборки использовалась нецензурная брань. Ситуация могла закончиться дракой, но спортсмены в итоге успокоились.